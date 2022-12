Guerra in Ucraina, Putin: “Prima finisce il conflitto meglio è”

Svolta nel conflitto in Ucraina? Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di volere che la guerra in Ucraina finisca il prima possibile. Le sue parole sono state riprese dall’agenzia Interfax.

Il presidente russo ha affermato che “il nostro obiettivo non è far girare il volano di un conflitto militare, ma al contrario porre fine a questa guerra. Ci stiamo impegnando per questo e continueremo a farlo”.

Poi ha aggiunto: “Ci impegneremo per garantire che questo finisca e ovviamente prima è e meglio è”. Tuttavia, il modo in cui Putin intende porre fine al conflitto. né quando non è chiaro.

Secondo Putin, infatti, “prima i nostri avversari si renderanno conto che è necessario trattare, meglio sarà”.