G7 a Kiev, Macron “snobba” Meloni: “Impegnato con gli agricoltori”. E convoca un altro vertice a Parigi

Il presidente francese Emmanuel Macron non parteciperà al vertice del G7 convocato oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento video da Kiev, dove la premier si trova in visita in occasione dei due anni dall’invasione russa dell’Ucraina.

Fonti dell’Eliseo hanno spiegato all’agenzia di stampa Ansa che il capo di Stato francese sarà sostituito dal ministro degli Esteri Stephane Sejourne. Ufficialmente, Macron sarà impegnato “tutto il giorno” al Salone dell’Agricoltura di Parigi, dove cercherà di contenere la protesta dei trattori.

Un’assenza che sa di sgarbo, visto che per lunedì 26 febbraio il presidente francese ha convocato proprio nella capitale transalpina un altro vertice internazionale a sostegno dell’Ucraina in occasione dei due anni dall’inizio della guerra.

Tanto che, secondo Repubblica, all’incontro di Parigi non sarà presente la nostra presidente del Consiglio: al posto di Giorgia Meloni infatti Macron dovrebbe ricevere il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.