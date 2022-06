Guerra Ucraina, quanto guadagna Putin: il sorprendente reddito del russo

Quanto guadagna il presidente russo Vladimir Putin? Molto poco secondo il suo reddito ufficiale pubblicato sul sito del Cremlino, i cui dati sono stati citati dalle agenzie Tass e Interfax e riportati dal Corriere della Sera.

Secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, infatti, il patrimonio del presidente Vladimir Putin nel 2021 era pari a 10.2 milioni di rubli, ovvero 123.500 dollari, poco più di 114mila euro.

Le agenzie sottolineando che il reddito è leggermente più alto del 2020, ma considerevolmente più basso del 2017 quando Putin si sarebbe arricchito grazie alla vendita di un terreno di 15 acri.

Il russo, inoltre, sarebbe proprietario di un appartamento di appena 77 metri quadrati, di un garage di 18 metri quadrati, di due auto di produzione locale, un’utilitaria e un fuoristrada, e di un carrello da campeggio.

Un reddito piuttosto modesto per uno degli uomini più potenti del mondo: il sospetto, ovviamente, è che il reale patrimonio del presidente russo sia tenuto nascosto anche per aggirare le sanzioni imposte dall’Occidente in seguito alla guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

Secondo la rivista Fortune, Putin sarebbe addirittura l’uomo più ricco del mondo con asset e proprietà la cui stima si aggirerebbe intorno ai 200 miliardi di dollari.