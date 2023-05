Guerra Ucraina, Prigozhin: “Forze regolari russe in fuga a Bakhmut”

La Russia ha perso 5 chilometri quadrati di territorio vicino a Bakhmut. A sostenerlo è il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, in un audio diffuso su Telegram e citato dalla Cnn. L’Ucraina “sarà a una distanza di 500 metri da Bakhmut, occupando tutte le altezze tattiche”, ha affermato Prigozhin. Ha anche osservato che le forze ucraine hanno “completamente liberato” la strada fortemente contestata da Chasiv Yar a Bakhmut, che è una via chiave per Kiev per rifornire le sue forze a Bakhmut.

Nel tardo pomeriggio di oggi il ministero della Difesa russo ha riconosciuto una ritirata dalle posizioni a nord di Bakhmut, che consente alle truppe ucraine di controllare la strada per Chasov Yar. Lo scrive la Pravda ucraina, citando il briefing del rappresentante del Ministero della Difesa russo Igor Konashenkov.

“Nella direzione tattica di Soledar, il nemico ieri – ha affermato Konashenkov – ha effettuato operazioni offensive lungo l’intera linea di contatto tra le parti, lunga più di 95 chilometri. Le unità delle forze armate ucraine hanno lanciato 26 attacchi, in cui sono stati coinvolti più di mille militari, fino a 40 carri armati, nonché altre attrezzature militari e speciali. Tutti gli attacchi delle unità delle forze armate ucraine sono stati respinti. L’intera operazione per entrare a Bakhmut è in corso dall’8 ottobre 2022, 7 mesi. Durante questo periodo, abbiamo preso, tra le altre cose, il bacino idrico di Berkhovskoye, l’insediamento di Berkhovka e ci siamo spostati lungo la strada Bakhmut-Slavinsk in direzione di Slavinsk. Ora il processo è invertito”.