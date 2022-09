Il patriarca di Mosca Kirill esorta i fedeli ad arruolarsi: “Se muori sarai con Dio”

“Se muori per il tuo Paese sarai con Dio”: con queste parole il patriarca di Mosca ha esortato i fedeli ad arruolarsi per combattere la guerra in Ucraina.

🤡Patriarch Kirill urged not to be afraid of death amid mobilization

“Go bravely to fulfill your military duty.And remember that if you die for your country, you will be with God in his kingdom, glory and eternal life”

Maybe Kirill will refuse an armored Mercedes and security? pic.twitter.com/Bo6WaYcUKp

— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022