Non solo guerra e distruzione. Lesya e Valeriy, due fidanzati ucraini, in attesa di difendere il loro Paese dall’invasione russa, hanno deciso di sposarsi al fronte. La coppia dopo le nozze, avvenute in divisa militare, non si è concessa banchetti e feste, ma è tornata a difendere il proprio Paese. Il tutto è stato raccontato da un video diventato virale sui social.