Il battaglione Azov pubblica le foto dei soldati feriti nell’acciaieria Azovstal: “Siete in grado di curarli?”

Guerra Ucraina: il battaglione Azov mostra le foto dei soldati feriti a Mariupol

Il battaglione Azov ha mostrato per la prima volta i soldati feriti nella guerra in Ucraina, che si trovano da settimane asserragliati nell’acciaieria di Azovstal, a Mariupol.

Le foto, pubblicate sul canale Telegram e sull’account Twitter, sono state mostrate per far vedere “le condizioni in cui si trovano e agiscono i difensori feriti di Mariupol!”.

Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!

В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев’язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

👇🏼 pic.twitter.com/vmbOLjNJhy — АЗОВ (@Polk_Azov) May 10, 2022

Le immagini vedono protagonisti numerosi soldati con gravi feriti, i quali, come riporta il battaglione Azov, sono in “condizioni completamente antigieniche, con ferite aperte fasciate con quello che resta di bende non sterili”.

👆🏼Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами.

Військовослужбовці, яких ви бачите на фото, – з тяжкими пораненнями ціною власного здоров’я захищали Україну👇🏼 pic.twitter.com/0zgP8LV40a — АЗОВ (@Polk_Azov) May 10, 2022

Nel post, i soldati ucraini si rivolgono a Onu e Croce Rossa invitandoli a “mostrare la loro umanità e riaffermare i principi di base su cui si fondano soccorrendo i feriti che non sono più combattenti”.

Il battaglione Azov, poi, si è rivolto al mondo intero intero: “I militari che vedete in queste foto, e altre centinaia nello stabilimento di Azovstal, gravemente feriti, hanno difeso l’Ucraina e l’intero mondo civile a costo della propria salute. L’Ucraina e la comunità internazionale sono ora in grado di proteggerli e prendersi cura di loro?”.