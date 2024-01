Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, sabato 13 gennaio

Continuano i bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, mentre lo Yemen promette di rispondere agli attacchi della coalizione guidata da Stati Uniti e Regno Unito. L’operazione contro le basi degli huthi ha avuto anche il sostegno di Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Corea del Sud ma non dell’Italia, che non ha preso parte ai raid e non ha firmato la dichiarazione congiunta. Il gruppo sciita, che controlla un terzo del territorio dello Yemen in cui è presente l’80 percento della popolazione, ha ribadito che continuerà a colpire le navi legate a Israele. Dal 7 ottobre, almeno 23.708 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza e più di 60.005 sono rimaste ferite. Il bilancio dell’attacco del 7 ottobre è di 1.139 vittime israeliane. Di seguito tutti gli aggiornamenti di oggi, sabato 13 gennaio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas.

DIRETTA

Ore 11,00 – Houti: “Dai raid americani nessun impatto sulle nostre capacità” – Il portavoce degli Houti dello Yemen ha avvertito che gli attacchi statunitensi sullo Yemen non hanno alcun impatto sui raid del gruppo contro le navi affiliate a Israele. Il portavoce degli Houti, Mohammed Abdulsalam, ha detto all’agenzia Reuters che gli attacchi statunitensi allo Yemen, compreso l’ultimo contro una base militare a Sana’a, non hanno alcun impatto significativo sulle capacità del gruppo di continuare a impedire alle navi affiliate a Israele di attraversare il Mar Rosso e il Mar Arabico.

Ore 10,30 – Ministero della Sanità di Gaza: “Il bilancio dei morti sale a 23.843” – Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato oggi che almeno 23.843 persone sono state uccise nel territorio in 99 giorni di guerra tra i militanti palestinesi e Israele. Il ministero ha dichiarato di aver registrato 60.317 feriti dallo scoppio della guerra il 7 ottobre, mentre migliaia di persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie.

Ore 9,00 – La Cia raccoglie informazioni sui leader di Hamas a Gaza – La Cia sta raccogliendo informazioni sui leader di Hamas a Gaza e sulla localizzazione degli ostaggi israeliani nella Striscia. Lo hanno detto funzionari Usa al New York Times ripreso dai media israeliani. Le informazioni – che sono condivise con Israele – non riguardano tuttavia miliziani di medio e basso livello ma solo i leader dell’organizzazione. Gli Usa ritengono infatti che le figure di quel tipo sono facilmente sostituibili sul campo e che colpirli mette a rischio la popolazione civile.

Ore 8,00 – Houti: “Gli Usa hanno colpito Sana’a” – I raid aerei degli Stati Uniti hanno colpito Sana’a, la capitale dello Yemen. È quanto sostiene la televisione al-Masirah gestita dagli Houthi. “Il nemico anglo-americano sta prendendo di mira la capitale Sana’a con una serie di attacchi aerei”, ha annunciato questa mattina. Gli Houthi hanno aggiunto che è stata colpita la base dell’aeronautica Al-Dailami a Sana’a.

Ore 6,00 – Comando Usa conferma la nuova azione contro gli Houti – “Questo attacco è stato condotto dalla Uss Carney (DDG 64) con missili Tomahawk da attacco terrestre ed è stato un’azione successiva su un obiettivo militare specifico associato agli attacchi effettuati il 12 gennaio per ridurre la capacità degli Houti di attaccare i trasporti marittimi, compresi quelli commerciali”, ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in un comunicato pubblicato su X.