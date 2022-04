Guerra in Ucraina, Zelensky rimuove due generali: “Traditori, saranno puniti”

Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha rimosso due generali da incarichi di primo piano con l’accusa di essere “traditori”. L’annuncio è arrivato nel discorso notturno, ormai rituale, tenuto ieri dal presidente ucraino, il quale ha promesso che i due “saranno puniti”.

Si tratta dell’ex capo del dipartimento principale del servizio di sicurezza interno (Sbu), Naumov Andriy Olehovych, e dell’ex capo del servizio di sicurezza nella regione di Kherson, Serhiy Oleksandrovych. Zelensky non ha specificato le accuse rivolte ai due ufficiali ma ha spiegato che in base alle regole disciplinari dell’esercito ucraino i militari che “non hanno deciso dov’è la loro madrepatria che hanno violato il giuramento di fedeltà al popolo ucraino riguardo la protezione dello stato, della sua libertà e indipendenza” verranno “inevitabilmente privati del loro grado militare”.

Durante il suo discorso, Zelensky ha anche fatto riferimento alla situazione in Ucraina meridionale e nel Donbass, dove la Russia ha annunciato che concentrerà i propri sforzi militari. Secondo il presidente ucraino, in queste aree le condizioni continuano a essere “estremamente difficili”.

“Gli invasori stanno dedicando la loro creatività malata alle aree temporaneamente occupate della regione di Kherson. Stanno cercando di organizzare lì alcune delle loro strutture incomprensibili, stanno cercando di capire come consolidare la loro presenza lì”, ha detto Zelensky.

“Certo, per loro non c’è speranza. Più si attivano, più saranno ingenti le perdite che la Russia stessa alla fine subirà. Le perdite degli stessi russi. Perché chi altro pagherà per l’occupazione di una terra straniera?”, ha detto il presidente ucraino, che ha detto di aver parlato con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Negli scorsi giorni la Turchia ha ospitato una sessione faccia a faccia dei negoziati tra Kiev e Mosca, come parte degli sforzi di mediazione tra i due paesi.