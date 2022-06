GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 7 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina. Nella giornata di ieri il presidente ucraino Zelensky è andato in visita nelle zone sott’attacco: “Libereremo sicuramente tutte le città occupate”. Nel frattempo è saltata la visita del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in Serbia, che era prevista tra lunedì e martedì. La decisione è stata presa dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno vietato il transito nel loro spazio aereo per il volo dell’esponente del Cremlino diretto a Belgrado. “La nostra diplomazia non ha ancora padroneggiato la capacità di teletrasportarsi”, ha affermato il ministero russo. Lavrov ha poi tuonato contro la decisione e avvertito che “la Russia è pronta a colpire territori ucraini più lontani dai propri confini quanto più potente sarà la portata delle nuove armi che Kiev riceverà dall’Occidente”. Infine l’ambasciatore russo a Roma Sergei Razov è stato convocato dalla Farnesina, il diplomatico “si è soffermato sulle dichiarazioni talvolta inaccettabili di alti funzionari italiani nei confronti della Russia e della sua leadership. Ha sottolineato che la linea di propaganda che sta dominando nei media italiani difficilmente può essere qualificata altrimenti che come ostile”. Di seguito tutte le notizie di oggi, martedì 7 giugno 2022.

