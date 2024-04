Guerra in Ucraina, Kiev: “Nella notte massiccio attacco russo”

Nel corso della notte le forze russe hanno lanciato un altro massiccio attacco contro l’Ucraina, con sei missili di vario tipo e 32 droni kamikaze: lo ha reso noto su Telegram l’Aeronautica militare di Kiev, sottolineando che le difese aeree del Paese hanno abbattuto tre missili e 28 droni.

I russi hanno lanciato tre missili guidati antiaerei S-300 dalla regione di Belgorod, due missili da crociera X-101/X-555 da aerei dell’aviazione strategica dalla regione di Saratov e un missile da crociera Kalibr dal Mar Nero, scrive l’Aeronautica, aggiungendo che sono stati distrutti i due missili da crociera X-101/X-555 e il Kalibr.

Le forze russe hanno nuovamente preso di mira Zaporizhzhia, ferendo due persone, dopo l’attacco di ieri che ha provocato almeno quattro morti e più di 20 feriti: lo ha reso sono su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Ivan Fedorov, come riporta Ukrinform.

Nell’attacco, lanciato con missili e droni, sono state colpite infrastrutture industriali. I feriti sono la giornalista di Ukrinform, Olha Zvonariova, e la giornalista di TSN, Kira Oves. Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto tre droni kamikaze di tipo Shahed-131/136 nella regione di Zaporizhzhia.

Un attacco notturno di droni russi contro Kharkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, ha invece ucciso sei persone e ne ha ferite altre 10. “A partire da questa mattina, ci sono sei morti e 10 feriti a seguito del raid notturno nel distretto di Shevchenkivskyi”, ha scritto il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov in un post su Telegram, riferendosi alla zona settentrionale della città.

Le Forze di difesa aerea russe hanno abbattuto questa mattina 10 razzi Vampire ucraini nella regione di confine di Belgorod: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. “La mattina del 6 aprile, un tentativo del regime di Kiev di lanciare un attacco terroristico contro le strutture sul suolo russo utilizzando proiettili RM-70 Vampire Mlrs è stato respinto. Le Forze di difesa aerea in servizio hanno distrutto 10 razzi sulla regione di Belgorod”, si legge in un comunicato del ministero.