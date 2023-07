Il leader nordcoreano Kim Jong Un nella giornata di ieri, 26 luglio 2023, ha incontrato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. L’incontro avrebbe approfondito i legami tra i due Paesi. L’incontro “è un’occasione importante per sviluppare ulteriormente le relazioni strategiche e tradizionali tra la Repubblica Democratica Popolare di Corea e la Russia, come richiesto dal nuovo secolo”, spiega l’agenzia KCNA.

Intanto la Nato ha fatto sapere che sta intensificando la sorveglianza della regione del Mar Nero mentre condanna l’uscita della Russia dall’accordo che garantisce il passaggio sicuro delle navi che trasportano grano ucraino. L’annuncio è arrivato dopo la riunione del Consiglio Nato-Ucraina, un organismo istituito all’inizio di questo mese per coordinare la cooperazione tra l’Alleanza militare occidentale e Kiev. “Gli alleati e l’Ucraina hanno condannato fermamente la decisione della Russia di ritirarsi dall’accordo sul grano del Mar Nero e i suoi tentativi deliberati di fermare le esportazioni agricole dell’Ucraina da cui dipendono centinaia di milioni di persone in tutto il mondo”, sottolinea la Nato. “La Nato e gli alleati stanno intensificando la sorveglianza e la ricognizione nella regione del Mar Nero, anche con aerei da pattugliamento marittimo e droni”, si legge nella nota.

L’accordo che ha consentito l’esportazione sicura del grano ucraino dal Mar Nero nell’ultimo anno è scaduto il 17 luglio dopo che la Russia si è dimessa con una mossa che per le Nazioni Unite colpisce “i più bisognosi ovunque”. Mosca ha suggerito che prenderebbe in considerazione la possibilità di rilanciare l’accordo se le richieste di migliorare le esportazioni dei propri cereali e fertilizzanti fossero state soddisfatte. Come parte di tale avvertimento, la Russia ha anche dichiarato che qualsiasi nave in viaggio verso i porti ucraini del Mar Nero sarebbe vista come obiettivo militare.