Guerra in Ucraina: per gli 007 di Mosca Putin adesso rischia il golpe

“Non possiamo più portare i nostri figli a Disneyland”. Così si sfoga un agente dei servizi segreti russi in una delle lettere trapelate e pubblicate dall’ attivista russo Vladimir Osechkin, secondo cui il rischio di un golpe da parte dei Servizi di sicurezza della Federazione russa (Fsb) contro il presidente Vladimir Putin aumenta “di settimana in settimana” mentre la guerra d’invasione in Ucraina entra nel suo secondo mese. Secondo quanto riferito dal whistleblower che opera al cuore dei servizi d’intelligence russi citato da Osechkin sul Times di Londra, c’è un’alta possibilità che si verifichi presto un golpe contro Putin. Osechkin, uno degli attivisti per i diritti umani in cima alla lista dei ricercati di Mosca per aver denunciato ai giornalisti gli abusi del sistema carcerario – ha pubblicato finora una decina di lettere con l’hashtag #FSBletters, in cui descrive il caos e il diffuso malcontento tra gli 007 russi dopo la pasticciata invasione dell’Ucraina. Per l’attivista, la decisione stessa di assumersi tale rischio per un agente dei servizi rappresenta un forte segnale del diffuso malcontento verso lo zar Putin, il quale peraltro ha accusato proprio l’Fsb del fallito tentativo di rovesciare il governo di Kiev.