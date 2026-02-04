Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Israele torna a bombardare Gaza: “9 morti, compresi 3 minori”. Netanyahu: “L’Anp non avrà alcun ruolo nel governo della Striscia”

Immagine di copertina
Credit: Eyad Azam/MEI/SIPA / AGF

Tel Aviv ha giustificato i raid in conseguenza di un attacco armato contro le proprie truppe. Tra le vittime figurano due minori di 16 e 12 anni e un bambino di 5 mesi

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

Almeno 9 persone, compresi tre minori, sono rimaste uccise negli attacchi condotti oggi dalle forze armate di Israele (Idf) nella Striscia di Gaza, malgrado la tregua mediata nell’ottobre 2025 dagli Stati Uniti.
Tel Aviv ha giustificato i raid in conseguenza di un attacco armato registrato contro le proprie truppe, che ha ferito un riservista dell’Idf. Per tutta risposta l’esercito dello Stato ebraico ha lanciato una serie di raid aerei e a colpi di artiglieria, che hanno provocato tre morti, tra cui due minori di 16 e 12 anni, nel quartiere di Tuffah, a est di Gaza City. Altre tre vittime, tra cui un neonato di cinque mesi, sono state invece registrate nel quartiere di Zeitoun di Gaza. Altrettanti decessi sono avvenuti poi a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia.
Ma non è la prima volta: nel fine settimana almeno una trentina di palestinesi erano stati uccisi nei bombardamenti di Israele. D’altronde, secondo il ministero della Salute del governo di Gaza controllato da Hamas, dall’inizio del cessate il fuoco almeno 529 persone e altre 1.462 sono state ferite nel territorio costiero palestinese.

Sviluppi diplomatici
Intanto però continuano i negoziati per la fase 2 del piano Trump a Gaza. Durante il suo incontro di oggi in Israele con l’inviato Usa Steve Witkoff, arrivato a Gerusalemme, il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha ribadito che l’Autorità nazionale palestinese (Anp) non parteciperà “in nessuna circostanza” al governo della Striscia dopo la guerra. “Il Primo Ministro ha chiarito che l’Autorità Nazionale Palestinese non sarà in alcun modo coinvolta”, si legge in una nota diramata oggi dall’ufficio di Netanyahu dopo l’incontro. D’altra parte, nel piano Usa per Gaza, il ruolo dell’Anp, che ha governato il territorio costiero fino al golpe di Hamas nel 2007, rimaneva poco chiaro.
Il governo della Striscia, prevedeva l’iniziativa di Trump, sarà temporaneamente affidato a un Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza, composto da 15 tecnocrati palestinesi e posto sotto l’autorità del “Consiglio di Pace” presieduto da Donald Trump, finché l’Anp non avrà attuato un programma di riforme.
La disputa sul ruolo dell’Autorità nazionale palestinese a Gaza era cominciata lunedì 2 febbraio, quando l’ufficio del premier israeliano aveva espresso il proprio rammarico per il fatto che il logo del nuovo Comitato Nazionale per l’Amministrazione di Gaza contenesse un simbolo rimandante all’Anp, suggerendo un possibile collegamento tra i due enti. “Israele non accetterà l’uso di un simbolo dell’Autorità Nazionale Palestinese”, aveva scritto allora in una nota l’ufficio di Netanyahu. “L’Autorità Nazionale Palestinese non avrà alcun ruolo nell’amministrazione di Gaza”. Per tutta risposta, il Comitato ha ribadito sui social che la sua priorità è “l’aiuto umanitario, l’amministrazione civile, la ricostruzione e un futuro sostenibile per Gaza” e che il logo in questione non è definitivo. Una questione che sembra di poco conto ma che in un contesto simile può avere conseguenze drammatiche.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Francia, pasti a 1 euro per tutti gli studenti universitari
Esteri / Israele vuol cacciare Msf da Gaza. La presidente in Italia a TPI: “Così causerà un'altra catastrofe"
Esteri / Francia, Lecornu usa i poteri speciali: bilancio adottato senza voto. Passa l'aumento delle spese militari
Ti potrebbe interessare
Esteri / Francia, pasti a 1 euro per tutti gli studenti universitari
Esteri / Israele vuol cacciare Msf da Gaza. La presidente in Italia a TPI: “Così causerà un'altra catastrofe"
Esteri / Francia, Lecornu usa i poteri speciali: bilancio adottato senza voto. Passa l'aumento delle spese militari
Esteri / Il presidente palestinese Abu Mazen indice le prime elezioni del “parlamento” dell’Olp
Esteri / Trump chiede un risarcimento da un miliardo di dollari all'università di Harvard
Esteri / Fotoreporter lancia la sua macchinetta prima di essere bloccato dagli agenti dell’Ice
Esteri / Israele ammette: “Uccise circa 70mila persone a Gaza”
Esteri / "Scappano non solo dalla guerra, ma dal gelo": il racconto dall’Unhcr a TPI del quinto inverno dei rifugiati ucraini in Moldavia
Esteri / La deputata dem Ilhan Omar aggredita con una siringa. Trump: “È un’impostora, l’avrà organizzato lei” | VIDEO
Esteri / L’Ue firma un accordo di libero scambio e un partenariato in materia di difesa e sicurezza con l’India
Ricerca