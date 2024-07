Guasti informatici in tutto il mondo: cosa sta succedendo

Aerei a terra, aeroporti bloccati, problemi a media e banche: è quello che sta succedendo in tutto il mondo a causa di guasti informatici generalizzati.

Secondo quanto la Bbc “le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico”.

Particolarmente colpita l’Australia dove i voli sono stati bloccati e i supermercati hanno sperimentato il caos alle casse. Le reti televisive, inoltre, sono rimaste in difficoltà a causa del malfunzionamento di autocue, grafici e computer.

Ma non è l’unico Paese colpito. Disservizi si registrano anche nel Regno Unito: alla Borsa di Londra, infatti, si sono verificate interruzioni della sua piattaforma di scambi. Fermi treni e anche diversi aeroporti.

E ancora: la United Airlines ha sospeso i suoi voli mentre United e Delta hanno chiesto alla FAA uno stop globale a terra su tutti i voli.

Bloccato l’aeroporto di Berlino per un guasto tecnico, mentre disservizi si registrano nella maggior parte dgli aeroporti della Spagna. “Stiamo lavorando per risolverli il prima possibile. Nel frattempo, le operazioni continuano con sistemi manuali” afferma in una nota gestore aeroportuale spagnolo.

Ryanair: “Possibili stop in Europa”

La compagnia low cost Ryanair ha annunciato che potrebbero verificarsi possibili stop ai voli in Europa invitando i passeggeri a presentarsi in aeroporto con tre ore di anticipo.

“Attualmente stiamo riscontrando interruzioni sulla rete a causa di un guasto IT globale di terzi, fuori dal nostro controllo – scrive Ryanair sui social – Consigliamo a tutti i passeggeri di arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima dell’orario di partenza previsto. Se dovete partire oggi e non avete ancora effettuato il check-in per il tuo volo, potete farlo in aeroporto. Ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi causati a seguito di questa interruzione IT globale di terzi”.

We’re currently experiencing disruption across the network due to a Global 3rd party IT outage which is out of our control. We advise all passengers to arrive at the airport at least 3 hours before their scheduled departure time. Cont’d in comments… — Ryanair (@Ryanair) July 19, 2024

Microsoft segnala guasti: “Intraprese azioni di mitigazione”

Ma da che cosa è dovuto il guasto? Non si tratterebbe di un attacco cibernetico ma bensì di un “problema alle piattaforme di Microsoft” che infatti ha affermato di aver intrapreso “azioni di mitigazione” dopo le interruzioni del servizio.

“I nostri servizi continuano a registrare miglioramenti mentre continuiamo ad adottare misure di mitigazione” ha affermato su X l’azienda sottolineando che gli utenti “potrebbero non essere in grado di accedere a varie app e servizi di Microsoft 365”.