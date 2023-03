Scontro fra treni in Grecia, ministro dei Trasporti si dimette: “Segno di rispetto delle vittime”

Grecia, ministro dei Trasporti si dimette: “Segno di rispetto delle vittime”

Dopo il disastro ferroviario in Grecia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis ha deciso di dimettersi. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. Nell’incidente sono morte almeno 40 persone, 130 sono rimaste ferite e tra i 50 e 60 passeggero risultano ancora dispersi.

“Sono in politica da qualche anno, ma considero un elemento necessario della nostra democrazia che i cittadini del nostro Paese abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica”, ha dichiarato il ministro Karamanlis, prima di annunciare la rinuncia all’incarico. “Per questo rassegno le mie dimissioni dalla carica di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È quello che sento il dovere di fare come minimo segno di rispetto per la memoria” delle vittime, afferma il ministro in una nota.