Grecia, canadair precipita mentre spegne le fiamme: il video shock

In Grecia un canadair è precipitato mentre spegneva le fiamme sull’isola di Eubea, vicino a Platanisto: il momento dello schianto è stato immortalato in un filmato che in breve tempo ha fatto il giro del web.

BREAKING: Firefighting plane fighting wildfires crashes in Greecepic.twitter.com/Up8zkBRTep — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 25, 2023

L’aereo stava partecipando insieme ad altri tre velivoli e a centinaia di vigili del fuoco alle operazioni per tentare di domare le fiamme che da domenica interessano la zona boschiva sulle alture Karystos.

Nel filmato si vede il canadair che, dopo aver gettato acqua sul rogo, precipita in un burrone probabilmente a causa di una manovra errata da parte del pilota.

A bordo c’erano due persone, la cui sorte è ancora ignara. È molto improbabile, però, che siano sopravvissuti all’incidente.