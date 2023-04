Vince 100mila euro al gratta e vinci e per festeggiare compra un altro biglietto: conteneva un premio da 300mila euro

È quasi impossibile calcolare la probabilità che una fortunata 70enne del Delaware, negli Stati Uniti, riuscisse nell’impresa di vincere per due volte al gratta e vinci una somma da centinaia di migliaia di euro. L’anziana ha inizialmente acquistato in una stazione di servizio un biglietto fortunato che le ha premesso di portare a casa ben 100mila euro, poi per celebrare il momento storico ha deciso di acquistare altri tre biglietti simili e uno di quelli si è rivelato essere ancora più “corposo”: conteneva un premio da 300mila euro.

“La mia migliore amica è stata la prima persona a cui ho detto di aver vinto il primo premio, ed è venuta con me per reclamarlo”, ha spiegato la donna – che ha preferito restare anonima – ai funzionari della lotteria. “Quando ho grattato il secondo biglietto vincente, siamo rimasti lì sedute incredule. È stata una follia assoluta”. Quando gli addetti l’hanno vista nuovamente entrare con un altro biglietto vincente hanno faticato a credere ai loro occhi. “Una cosa più unica che rara – le hanno detto – nessuno ha ricordi di una dose di fortuna così importante”.