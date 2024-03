Il discorso di Putin per l’8 marzo: “Maternità, figli e famiglia sono le cose più importanti per ogni donna”

La maternità è la missione “gloriosa” delle donna, per cui le cose più importanti restano “la famiglia” e i figli”, “indipendentemente dal percorso professionale che sceglie o dai traguardi che raggiunge”. Parola di Vladimir Putin.

“Care donne”, comincia così il discorso del presidente russo per l’8 marzo, “avete certamente il potere di migliorare questo mondo con la vostra bellezza, saggezza e generosità, ma soprattutto grazie al dono più grande che la natura vi ha dotato: la nascita dei figli”.

Per il presidente russo infatti, “la maternità è una missione gloriosa per le donne”. “Una missione difficile e di fondamentale importanza, ma anche fonte di tanta gioia e felicità”, ha proseguito nel suo videomessaggio pubblicato oggi dal Cremlino in occasione della Giornata internazionale della donna.

“La famiglia rimane la cosa più importante per ogni donna, indipendentemente dal percorso professionale che sceglie o dai traguardi che raggiunge”, ha sottolineato Putin. “La sua famiglia, i parenti, gli amici, la sua instancabile preoccupazione per i suoi figli, la loro salute e la loro istruzione, insegnando loro ciò che è giusto e assicurandosi che crescano fino a diventare persone rispettabili e di successo è ciò che conta di più”.

Una menzione anche alle donne impegnate nella guerra in Ucraina e a quelle che “aspettano a casa” il ritorno dei soldati: “Ancora una volta dimostrate che il cuore di una donna è davvero una forza irresistibile, fornendo un esempio di perseveranza e fiducia che il bene e la verità sono dalla nostra parte”.

Forse il presidente russo dimostra solo di avere una visione limitata e retrograda della donna.