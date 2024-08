Due potenti terremoti colpiscono il Giappone: diramata un’allerta tsunami nel sud del Paese

Un terremoto di magnitudo 6.9 seguito da un’altra scossa di magnitudo 7.1 sulla scala Richter ha colpito oggi la zona meridionale di Kyushu, in Giappone, imponendo alle autorità locali di emettere un avviso tsunami per la costa orientale e meridionale dell’isola e per il sud di Shikoku. L’annuncio è stato diramato dall’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), secondo cui l’epicentro dei due sismi è stato registrato nel mare di Hyuganada, a una profondità di 33 chilometri, circa 29 chilometri al largo a sud-est della prefettura di Miyazaki, intorno alle 16,42 ora locale (circa le 9,42 in Italia).

JMA ha diramato una serie di avvisi di rischio tsunami per la costa di Uwakai della prefettura di Ehime, per la prefettura di Kochi e per la costa lungo il canale di Bungo nella prefettura di Oita. Gli avvisi riguardano anche la prefettura di Miyazaki, la prefettura orientale di Kagoshima e le regioni di Tanegashima e Yakushima.

Secondo l’emittente televisiva NHK, si prevede che in alcune zone costiere delle isole di Kyushu e Shikoku arriveranno o stiano già arrivando onde alte fino a un metro di altezza. “Gli tsunami colpiranno ripetutamente”, ha affermato l’Agenzia meteorologica giapponese su X. “Vi preghiamo di non entrare in mare e di non avvicinarvi alla costa finché l’allerta non sarà revocata”. Non ci sono segnalazioni di danni né di vittime al momento.

L’Autorità di regolamentazione nucleare giapponese ha fatto sapere che non risutano anomalie nei reattori o nei livelli di radiazioni della centrale nucleare di Sendai della Kyushu Electric Power Co., situata nella prefettura di Kagoshima, e dell’impianto atomico di Ikata della Shikoku Electric Power Co., nella prefettura di Ehime.