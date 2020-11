“Approvo le nozze. La Costituzione dice che il matrimonio deve essere basato sul consenso dei due partner. Se questo è quello che vogliono davvero, penso che come genitore dovrò rispettare la loro volontà”. Con queste parole il principe giapponese Fumihito, ha dato il suo consenso formale al matrimonio della figlia, la 29enne Mako, con il suo coetaneo Kei Komuro, che ha conosciuto nel 2012 all’università.

La principessa, nipote dell’imperatore del Giappone, pochi giorni fa ha comunicato pochi giorni fa di essere ferma nella sua intenzione di sposare l’uomo che ama e che non ha titoli nobiliari. Proprio per questa ragione, le nozze della coppia non sono ben viste da una parte della famiglia reale. “Siamo insostituibili l’uno per l’altra, abbiamo capito che possiamo fidarci dei nostri sentimenti in tempi felici e infelici. Perciò il matrimonio è la scelta necessaria per godere dei nostri sentimenti e proteggerli. Anche se sappiamo che alcuni si oppongono”.

Il matrimonio, annunciato per “imminente” nel 2017, avrebbe costretto Mako a rinunciare al suo titolo e, negli anni successivi, è stato rinviato più volte. Alle origini “plebee” del ragazzo si era aggiunto infatti uno scandalo economico che ha coinvolto la madre del futuro sposo. Così l’Agenzia di Casa imperiale disse che le nozze sarebbero state rinviate al 2020. Con l’arrivo della pandemia di Covid-19 c’è stato un nuovo rinvio.

La principessa non ha ancora parlato di una data, limitandosi a dire che bisogna consultare le rispettive famiglie. Con il consenso di Fumihito, le nozze sembrano più vicine. Ma il principe ha sottolineato che prima del matrimonio dovranno essere comunque chiarite le questioni legali che hanno coinvolto la famiglia di Kei Komuro.