Germania, bambina di 10 anni trovata morta in orfanotrofio: fermati tre minori “sospettati”

“Siamo scioccati”: Manfred Söllner, sindaco della cittadina tedesca di Wunsiedel, in Baviera, non si capacita della tragedia che ha scosso la sua comunità. Una bimba di appena 10 anni è stata trovata morta in un orfanotrofio: “I nostri pensieri vanno ai genitori della vittima, ai bambini e al personale della struttura”. Secondo la polizia e la Procura – scrive la Bild – la responsabilità dell’omicidio potrebbe essere di un bimbo di 11 anni: il presunto baby killer non potrà però essere incriminato, vista la sua giovanissima età.

Il centro di assistenza di St. Josef, dove è avvenuta la tragedia, ospita circa 90 bambini provenienti da tutto il Paese. Personale “formato e competente”, scrivono i quotidiani locali, presidia la struttura ecclesiastica. Il portavoce della polizia locale ha spiegato durante una conferenza stampa che tre bambini, tra gli undici e i sedici anni, si trovano attualmente in custodia cautelare: sono sospettati di aver commesso l’omicidio, al momento gli inquirenti non hanno escluso neppure il reato a sfondo sessuale. Gli esperti forensi della polizia locale hanno effettuato i rilievi del caso, decisivi nell’individuazione dei responsabili saranno anche i risultati dell’autopsia.

Christine Allgeyer, responsabile di una fondazione che finanzia l’orfanotrofio, ha dichiarato al Süddeutsche Zeitung che “i ragazzi presenti sono però rimasti molti scossi”. Il sindaco Söllner ha specificato che per i bambini coinvolti verrà attivato un servizio di assistenza psicologica. Venisse confermato, si tratterebbe del secondo caso di violenza minorile in Germania: appena poche settimane fa una dodicenne era stata uccisa a coltellate da due coetanee in Nordreno-Vestfalia.