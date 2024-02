Germania: via libera dal Bundestag alla liberalizzazione della cannabis

In Germania passa la legge sulla legalizzazione parziale della cannabis a uso ricreativo per gli adulti. Il Bundestag ha approvato il piano del governo tedesco che consente, a determinate condizioni, il possesso e la coltivazione che dovrebbero diventare legali a partire dal 1° aprile.

Su 637 parlamentari, 407 hanno votato a favore e 226 contrari, con quattro astenuti. Il testo depenalizza quantità limitate di marijuana (fino a 50 grammi) e consentirebbe ai membri dei cosiddetti “cannabis club” di acquistarla per scopi ricreativi. La norma deve ora passare all’altro ramo del Parlamento tedesco, il Bundesrat.

Il disegno di legge prevede la legalizzazione del possesso da parte degli adulti di un massimo di 25 grammi di marijuana per scopi ricreativi e la possibilità di coltivare fino a tre piante. Questa parte della legislazione dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile. I residenti tedeschi di età pari o superiore a 18 anni potranno unirsi ai ‘cannabis club’ senza scopo di lucro con un massimo di 500 membri ciascuno, a partire dal 1° luglio. Ai club sarà consentito coltivare cannabis per il consumo personale dei membri. I singoli individui avranno la possibilità di acquistare fino a 25 grammi al giorno, o un massimo di 50 grammi al mese – con un limite di 30 grammi per i minori di 21 anni. Non sarà consentita l’iscrizione a più club. I costi dei club dovranno essere coperti dalle quote associative, che saranno scaglionate in base alla quantità di marijuana utilizzata dai membri.