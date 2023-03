Germania, sequestro in una farmacia a Karlsruhe: due ostaggi

Sarebbero due gli ostaggi presi in una farmacia di Karlsruhe, in Germania. La polizia è sul posto con un ampio dispiegamento di forze e ha preso contatto con il sequestratore, secondo quanto scrive la Dpa.

Il sequestratore avrebbe chiesto un riscatto milionario per il rilascio. Secondo i media locali, sarebbero due le persone che si trovavano all’interno della farmacia quando il sequestro è avvenuto e che sono rimaste bloccate. A causa del sequestro in corso nella farmacia, sono stati disdetti lo show di un noto addestratore di cani, Martin Ruetter, e un concerto in programma nella Konzerthaus a pochi metri dal luogo in cui una o più persone sono trattenute da un uomo o da una donna. Lo scrive la Bild. Secondo la polizia, tuttavia, non vi sarebbe pericolo per i residenti.

Il sequestratore sarebbe armato. Alcuni vicini inoltre avrebbero riferito di aver udito alcuni spari. La polizia ha invitato i residenti a restare nelle proprie case e ha allestito un centro di emergenza in una scuola per chi si trovava nelle vicinanze.