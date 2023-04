Fino a 50 grammi al mese e niente coffee shop: la Germania si prepara a legalizzare la cannabis

Autorizzazione a coltivare fino a tre piantine in casa e acquisto libero fino a 50 grammi ogni mese: la Germania si prepara a legalizzare la cannabis e secondo Cem Ozdemir, ministro dell’Agricoltura, il grande passo promesso da Spd, Verdi e liberali potrebbe avvenire già quest’anno. Entro fine mese il governo Scholz presenterà il disegno di legge, dopo aver trattato con Bruxelles e aver rinunciato a consentire la vendita in negozi certificati in tutto il Paese. Questo è l’unico intoppo di un iter ormai avviato che renderà presto Berlino e tutte le altre città libere di consumare marijuana per uso ricreativo. In una prima fase, ai tedeschi maggiorenni verrà concesso il possesso di cannabis sino a 25 grammi e sarà consentito di coltivare sino a tre piante. Potranno inoltre aderire ai “cannabis club”, gruppi da 500 membri ciascuno, dove si coltiverà la cannabis per il consumo personale degli affiliati.

Si potranno acquistare sino a 25 grammi di cannabis alla volta, per un massimo di 50 grammi al mese. Gli under 21 potranno comprarne solo 30 al mese. Come ha spiegato il ministro della Salute, Karl Lauterbach, in una seconda fase si prevede l’istituzione di progetti di test regionali per vendere cannabis attraverso “filiere commerciali”. Il parere espresso da Bruxelles, ha dichiarato Lauterbach, “da una parte forse ci ha deluso, ma ci ha dato anche l’opportunità di porre le basi per una politica europea condivisa sulla cannabis attraverso uno studio ben condotto”. L’obiettivo dell’iniziativa legislativa, secondo il governo tedesco, è quello di contrastare il mercato illegale intorno al prodotto.

“La precedente politica sulla cannabis è fallita – ha aggiunto – ora dobbiamo percorrere nuove strade. Lo dimostra il numero di reati legati agli stupefacenti registrato a livello nazionale, in costante aumento da anni. L’inasprimento delle pene non porta da nessuna parte”. Molti Paesi europei, Germania inclusa, hanno già legalizzato la cannabis per scopi terapeutici. Altri ne hanno depenalizzato l’uso, pur non rendendolo legale. “Chi non è contento della nuova legge – ha puntualizzato il ministro dell’Agricoltura Ozdemir – sono solo gli spacciatori. Di sicuro il mercato nero sarà infuriato per la legalizzazione della sostanza da cui incassano miliardi di euro”.