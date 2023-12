Germania, camion investe un gruppo di pedoni a Passau: un morto e 6 feriti

Terrore nel centro della cittadina tedesca di Passau, dove un camion ha travolto la folla di pedoni causando la morte di una donna. Almeno quattro i feriti, tra i quali una bambina di 11 anni, figlia della vittima. Secondo quanto riferito dalla “Bild”, anche il conducente del mezzo è ricoverato in ospedale.

Alla guida del mezzo vi era un 63enne, rimasto ferito nel sinistro presso un punto vendita della catena di abbigliamento “Woolworth”. Il conducente è stato ricoverato in ospedale con altri quattro feriti, alcuni in gravi condizioni. La vittima è una 37enne, deceduta sul posto. La figlia 11enne della donna è tra i feriti.

La polizia non è stata in grado di fornire alcuna informazione sui fatti, se si sia trattato di un incidente o di un atto premeditato. Non si esclude che il conducente del camion sia stato colpito da un malore, perdendo il controllo del veicolo.

Il sindaco di Passau Jürgen Dupper si è detto: “Profondamente colpito e scioccato dall’incidente di oggi. In tali eventi, la nostra piena solidarietà va alle persone colpite e alle loro famiglie. Vorrei esprimere un sincero ringraziamento alla polizia, ai medici del pronto soccorso, ai paramedici, ai vigili del fuoco e a tutte le altre organizzazioni di soccorso che hanno svolto il loro lavoro in modo esemplare in queste terribili circostanze. Questa disgrazia significa la peggiore fine possibile per il 2023”.