Germania, aggressione vicino a una scuola: due bambine ferite gravemente

In Germania un uomo ha ferito in maniera grave due ragazze mentre si dirigevano a scuola. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7:30 di stamattina a Illerkirchberg, paese di circa 5.000 abitanti, nello stato sudoccidentale di Baden-Wuertteberg. Le due vittime, di 13 e 14 anni sono state portate d’urgenza in ospedale. Secondo quanto riporta la Bild, l’uomo sarebbe poi fuggito in un in un edificio vicino, poi circondato dalla polizia che ha fatto irruzione e ha arrestato tutti i presenti. Non è confermato se la struttura in cui è fuggito l’uomo sia centro di accoglienza per rifugiati, come riportato inizialmente dalla stampa. All’interno dell’edificio sono state fermate tre persone, riporta la Bild, tra cui presumibilmente il sospetto aggressore. La polizia non ha confermato neanche l’arma usata nell’aggressione: in precedenza la Bild aveva parlato di un accoltellamento. Le indagini devono anche appurare il movente dell’attacco, che non risulta ancora chiaro.