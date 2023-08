Francia, teneva la moglie chiusa in casa da 12 anni e la torturava: arrestato

Ha tenuto la moglie chiusa in casa dal 2011 fino a oggi, ossia per 12 anni. Con questa accusa è stato arrestato un uomo di 55 anni in Francia, a Forbach. La donna, 53 anni, è stata scoperta dalla polizia nella mattinata di lunedì 7 agosto: si trovava nuda e denutrita in una stanza dell’appartamento, con il cranio rasato e alcune fratture. A riferirlo una fonte vicina all’inchiesta.

La fonte ha confermato le informazioni diffuse inizialmente da Rmc. L’uomo, di nazionalità tedesca, è stato arrestato intorno alle sei del mattino e posto in stato di fermo. La città di Forbach, dove è stata trovata la donna, si trova nel dipartimento di Mosella, nell’est della Francia, sul confine con la Germania.