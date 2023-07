Francia, ore d’ansia per il piccolo Emilie di 2 anni: scomparso nel nulla da sabato

Nulla. “Nessun indizio, nessuna informazione, nessun elemento” che possa spiegare la scomparsa del piccolo Emile, nonostante un meticoloso lavoro di ricerca nel piccolo villaggio delle Alpi di Alta Provenza, il Vernet, a nord di Digne-les-Bains. Lo hanno confermato martedì sera gli inquirenti. Il bimbo “che ama inseguire le farfalle” è svanito nel nulla sabato. Il procuratore a capo dell’inchiesta ammette: “Non abbiamo in mano niente che possa aiutarci a comprendere questa scomparsa”.

La zona è stata perlustrata da decine e decine di gendarmi, aiutati da volontari e appoggiate da un elicottero e da unità cinofile, in un perimetro di 5 chilometri attorno al podere che si trova nella zona alta del Vernet, abitata da 25 persone, dove il bambino è scomparso dal controllo dei nonni. «In 48 ore – ha spiegato il prefetto – il bambino sarebbe stato trovato all’interno di questo perimetro».

Molti i testimoni ascoltati, ma nessun segnale è emerso per spiegare la scomparsa di Emile, che era appena arrivato dai nonni materni per le vacanze. L’ultima volta è stato avvistato da due vicini alle 17 e 15, era da solo in una stradina della zona vicina alla casa dei nonni.