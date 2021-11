Francia, Macron: “Vaccinatevi, non è finita”. In 100.000 prenotano la terza dose del vaccino

Il messaggio principale è sull’urgenza di aderire in maniera ancora più forte alla campagna vaccinale contro il virus. “La pandemia non è finita, dovremo vivere con l virus e le sue varianti fino quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata”, ha detto il presidente francese, lanciando un forte appello a tutta la popolazione. “Vaccinatevi, vaccinatevi. Conto su di voi”. Macron ha poi rimarcato la necessità di tornare a rispettare in maniera più rigida i comportamenti anti Covid di sicurezza: “Avevamo allentato i nostri sforzi, ora dobbiamo riprenderli”, ha detto, sottolineando come il vaccino in questa fase epidemica non sia sufficiente per evitare la circolazione del virus. “In questo contesto di ripresa, dobbiamo essere estremamente vigili. Tutti gli allentamenti saranno rinviati per mantenere in vigore le regole. Il vaccino non basta”.

Un tema delicato per la Francia, che ha visto negli ultimi mesi migliaia di persone riversarsi per le strade di Parigi protestando contro il governo e l’obbligo di Green pass.