Francia, la premier annuncia il divieto per le sigarette elettroniche usa e getta: “Provocano cattive abitudini tra i giovani”

La Francia vieterà le sigarette elettroniche usa e getta. Lo ha annunciato la prima ministra Elisabeth Borne, durante un’intervista all’emittente radiofonica Rtl.

“È un’importante questione di salute pubblica”, ha detto Borne, che ha parlato di 75mila morti all’anno dovuti al consumo di tabacco in Francia. Secondo la premier, le sigarette elettroniche usa e getta, note come “puff”, “provocano cattive abitudini tra i giovani”. Il governo, ha affermato, sta preparando per il 2024 un piano più ampio per ridurre il fumo. Nella stessa intervista, Borne ha assicurato che il governo non intende aumentare le accise sul tabacco per l’anno prossimo.

Già in passato, il ministro francese della Salute, Francois Braun, si era dichiarato favorevole a vietare questo tipo di sigarette elettroniche, sia perché “inducono i giovani al fumo” sia per motivi ecologici.