Forte turbolenza su un volo Milano-Atlanta: 11 ricoverati in ospedale

Undici persone sono state ricoverate in ospedale a causa di una forte turbolenza su un volo Delta da Milano ad Atlanta.

“I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per contattare i clienti del volo Delta 175 che ha subito forti turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta”, ha detto un portavoce della compagnia. “La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito dei danni”, ha aggiunto.

Secondo la compagnia aerea l’aereo trasportava 151 passeggeri e 14 membri dell’equipaggio, ma non è ancora chiaro quanti di loro siano rimasti feriti o quanto gravi fossero le ferite.

L’Airbus A350 ha incontrato la turbolenza circa 40 miglia a nord-est dell’aeroporto Hartsfield-Jackson, dove è atterrato senza problemi poco prima delle 19. Subito dopo l’atterraggio, 11 persone sono state trasportate in ospedale, secondo quanto riportato dalla stampa statunitense.

Già lo scorso marzo diverse persone erano state ricoverate in ospedale dopo che un volo Lufthansa da Austin a Francoforte aveva incontrato una turbolenza. Il volo in quel caso fu costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Dulles in Virginia. Il giorno successivo, circa 20 passeggeri e membri dell’equipaggio del volo Condor da Francoforte a Mauritius sono rimasti feriti a causa di una turbolenza.

Sempre a marzo, una persona è morta a causa delle turbolenze incontrate da un jet Bombardier CL30 in volo dall’aeroporto di Dillant-Hopkins nel New Hampshire all’aeroporto Leesburg Executive in Virginia. Il velivolo costretto ad atterrare all’aeroporto internazionale Bradley di Windsor Locks, nel Connecticut.