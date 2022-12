Florida, piovono iguane congelate dagli alberi: “Fate attenzione”

L’ondata di freddo che ha colpito gli Stati Uniti sta mettendo in pericolo le iguane della Florida, che cadono congelate dagli alberi.

Non è la prima volta però che i cittadini si trovano davanti a una pioggia di iguane. A spiegare il fenomeno a Newsweek è il dottor William Kern, professore ed esperto di rettili presso l’Università della Florida: “Le iguane sono animali a sangue freddo e di notte senza il sole che fornisce calore, diventano torpide, incapaci di muoversi”.

Ma, per quanto potrebbe sembrare, non sono morte. È per questo che si raccomanda ai cittadini di non prenderle mai a mani nude, perché potrebbero gravemente ferire braccia e mani.

È preferibile indossare guanti di pelle o una pala per spostarle al sole. In questo modo le iguane verdi della Florida possono riacquistare calore e tornare a muoversi liberamente.

I filmati e le immagini del 2020 e del 2021 mostrano iguane congelate sui prati delle ville e accanto alle loro piscine.

Le iguane verdi non sono gli unici rettili che possono essere storditi dall’ondata di freddo di questo fine settimana. Anche le tartarughe marine possono irrigidirsi, apparire morte ma spesso sono ancora vive.