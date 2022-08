Dopo le polemiche per i video in cui la prima ministra della Finlandia Sanna Marin balla nel privè di una discoteca a inizio agosto, alcune donne finlandesi hanno lanciato un’iniziativa in solidarietà con la premier. Al grido “Solidarity with Sanna” hanno condiviso sui social video in cui ballano e ridono, proprio come Marin, per sottolineare il fatto che non ci sia nulla di male nel divertirsi.