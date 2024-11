La figlia transgender di Elon Musk vuole lasciare gli Usa dopo la vittoria di Trump: “Non vedo il mio futuro”

La figlia transgender di Musk vuole lasciare gli Usa dopo la vittoria di Trump

Vivian Jenna Wilson, la figlia transgender di Elon Musk, ha annunciato la sua intenzione di lasciare gli Stati Uniti dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi.

“Ci ho pensato per un po’, ma ieri me lo ha confermato. Non vedo il mio futuro negli Stati Uniti. Anche se resta in carica solo per 4 anni, anche se magicamente le norme anti-trans non entrano in vigore, le persone che hanno votato intenzionalmente Trump non andranno da nessuna parte tanto presto” ha scritto la giovane in un post su Threads.

I rapporti tra Vivian Wilson ed Elon Musk, tra i più grandi sostenitori di Donald Trump, sono pari a zero. Nata di genere maschile, la ragazza – che fino al 2022 si chiamava Xavier – al compimento dei 18 anni ha dichiarato pubblicamente di indentificarsi con il genere femminile e di voler cambiare nome in Vivian Jenna.

“Mio figlio è morto, è stato ucciso dal virus della mentalità Woke” aveva dichiarato Musk con la figlia che aveva replicato descrivendo il padre come una persona “fredda, facile all’ira, menefreghista e narcisista”.