Fanno sesso per 4 anni senza riuscire ad avere un figlio: poi scoprono che lei è ancora vergine

Volevano a tutti i costi avere un figlio. Dal almeno quattro anni una coppia provava ad avere un bambino, ma lei non rimaneva mai incinta. Un bebè tanto desiderato, ma che continuava a non arrivare. Così si sono rivolti a numerosi medici per capire cosa non stesse funzionando. Da qui la scoperta shock: hanno sempre fatto sesso nel modo sbagliato. L’incredibile storia arriva dalla Cina e ha fatto il giro del mondo in poco tempo.

A riportarla è il Mirror, che spiega come la donna abbia scoperto di essere ancora vergine. I due avevano però rapporti sessuali ogni giorno, proprio per cercare di avere un figlio. Com’è allora possibile? La coppia, che stava valutando l’idea di ricorrere all’inseminazione artificiale, stava innanzitutto cercando di capire chi dei due non fosse fertile. In questo modo hanno scoperto a sorpresa che lei risultava ancora vergine.

La dottoressa Liu Hongmei ha spiegato: “La coppia era molto giovane, entrambi sani, ma nonostante tutto non riuscivano ad avere figli. Un caso che mi ha tolto il sonno, non riuscivo proprio a capire come fosse possibile che la giovane fosse ancora illibata. Poi, però, ho capito quale fosse il problema – ha spiegato la ginecologa -. Mi sono ricordato delle parole della giovane, la prima volta che l’ho visitata: “Ogni volta provo molto dolore”. In quel momento non avevo dato peso a quella frase, pensando che fosse legato alle dimensioni del partner”.

Da qui l’idea che ha chiarito l’arcano: “Ho capito che dovevo ispezionare l’ano della giovane e tutto si è risolto. Da quando stanno insieme, la coppia ha praticato solo sesso anale inconsapevolmente. A quel punto ho consegnato ai due un manuale di educazione sessuale. Manuale che ha dato l’effetto sperato”.

I coniugi, insomma, per anni avevano fatto sesso anale, e per questo il concepimento puntualmente falliva. Dopo tre mesi i due sono tornati dal ginecologo con la lieta notizia: la giovane era incinta. E per sdebitarsi hanno regalato all’ospedale 100 uova e una gallina.