Londra-Pisa in giornata per mangiare una pizza. Roxanne Balciunas e i suoi figli lo hanno fatto. La donna inglese ha infatti prenotato un viaggio di 24 ore a Pisa solamente per assaporare una delle nostre specialità più famose. Il tutto, risparmiando anche, considerando che secondo la donna «risulta più economico andare in Italia» rispetto a passare una giornata a Londra.

Fare un’esperienza gastronomica economica e cercare di staccare i bambini dai device elettronici: era questo il piano di Roxanne Balciunas, la mamma inglese che insieme ai suoi due figli, Cherry (di 6 anni) e Tayo (di 14 anni), è partita per l’Italia per un viaggio-lampo. Sono state infatti solamente 24 le ore passate sul suolo italiano dalla famiglia di Sheffield, nel Regno Unito. 24 ore che sono bastate però per mangiare un’ottima pizza e visitare la città di Pisa, dove la famiglia ha deciso di andare.

Il tutto, risparmiando anche. Come spiegato dalla donna al Daily Star, infatti, «Il viaggio di un solo giorno in Italia è più economico rispetto a una gita di 24 ore a Londra». Dopo aver speso 39 sterline per il volo di ogni persona, la donna ha infatti pagato 179 euro per il pernottamento e 60 euro tra pasti, gelati e souvenir. Entusiasti i bambini, con il più grande dei due che ha anche ammesso di aver assaggiato «la migliore pizza che avesse mai mangiato».

Non è la prima volta però che la famiglia inglese decide di organizzare gite di un solo giorno all’estero. I tre avrebbero infatti visitato anche Amsterdam, alcune città del Belgio, Copenaghen e l’Irlanda. Tutte, in ogni caso, più economiche di una giornata a Londra: «È un’alternativa più economica. Se dovessimo andare in un parco a tema costerebbe un paio di centinaia di sterline al giorno con cibo, viaggio e biglietti. Andare a Pisa era decisamente più economico di un viaggio a Londra».