L’ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna si unisce ai combattenti per difendere il Paese dall’avanzata russa

L’ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna si prepara ad unirsi all’esercito per difendere il Paese dall’avanzata russa, in una fase in cui i civili sono stati invitati da imbracciare le armi per resistere all’offensiva. La modella, che ha vinto il concorso di bellezza nel 2015, a 24 anni, ha pubblicato su Instagram gli scatti in cui si mostra equipaggiata e armata, e alcuni video in cui si prepara a combattere. “Training, the invaders will die in our land” (“allenamento, gli invasori moriranno nella nostra terra”), ha scritto in una storia condivisa sul social.

Ma non è la prima volta che Lenna imbraccia e armi: anche in passato aveva pubblicato immagini vestita da militare in un campo di addestramento, e non sarebbe completamente nuova alle pratiche militari. La reginetta di bellezza ha anche cercato di sfruttare la sua popolarità e di sensibilizzare l’opinione pubblica per la causa ucraina, e da quando Vladimir Putin ha dichiarato guerra ha utilizzato i social media per raccogliere sostegno e informare la popolazione: su Instagram conta 194mila followers.