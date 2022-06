Dipendente di EuroDisney rovina la proposta di matrimonio | VIDEO

È diventato virale sui social un video che mostra un dipendente del parco divertimenti di EuroDisney, a Parigi, rovinare una romantica proposta di matrimonio che un uomo aveva organizzato per la sua fidanzata.

Il ragazzo ha scelto di chiedere la mano alla sua compagna davanti il Castello della Bella Addormentata, riprodotto nel parco divertimenti. La giovane, però, non ha fatto in tempo a rispondere poiché un addetto dello staff di EuroDisney si è lanciato in mezzo ai due per afferrare la scatoletta con l’anello.

Come si vede nel filmato, il dipendente è sceso dalla piattaforma invitando successivamente la coppia a fare lo stesso. Il video, postato inizialmente su Reddit, è diventato in breve tempo virale ottenendo migliaia di visualizzazioni e commenti e costringendo EuroDisney a scusarsi: “Ci rammarichiamo per come sia stata gestita la situazione. Ci siamo scusati con la coppia coinvolta e ci siamo offerti di rimediare”.