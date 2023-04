Turchia, Erdogan ha un malore in diretta tv: trasmissioni interrotte e annullati gli appuntamenti elettorali di oggi

In piena campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 14 maggio, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato costretto ad annullare tutti i suoi appuntamenti in programma oggi per un “malore” avvertito ieri durante un’intervista televisiva.

“Oggi mi riposerò a casa, come mi hanno consigliato i medici”, ha twittato il leader di Ankara, promettendo di tornare in campo domani per i suoi comizi. Oggi aveva in programma tre appuntamenti in altrettante province turche, ma tutto è saltato per via di alcuni problemi allo stomaco. I telespettatori che stavano seguendo il suo intervento su Kanal 7 hanno visto bloccarsi le trasmissioni dopo che Erdogan non è riuscito a rispondere a una domanda sulle sue promesse elettorali.

Alcuni momenti di preoccupazione si sono risolti poi con il leader turco che si è ripreso e ha portato a termine l’intervista, affermando che l’intensità della campagna elettorale gli ha provocato “gravi” problemi di stomaco. Visibilmente stanco, dopo avere risposto a qualche altra domanda la trasmissione è stata interrotta. Prima dell’intervista con Kanal 7, Erdogan aveva tenuto tre comizi durante la giornata e si era presentato con 90 minuti di ritardo al programma televisivo.