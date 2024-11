Esteri / Gaza: oltre 20 morti negli ultimi raid di Israele. Idf: 4 soldati caduti. 13 ong: "Tel Aviv non rispetta la scadenza Usa per aumentare gli aiuti nella Striscia”. Libano: oltre 20 vittime negli attacchi dello Stato ebraico. Bombardata la periferia sud di Beirut: colpito un centro medico. Drone colpisce il cortile di un asilo in un sobborgo di Haifa: nessun ferito. Mar Rosso: segnalato un attacco a una nave al largo dello Yemen. Media: "Tre raid delle forze angloamericane a sud di Hodeidah"