Elon Musk smentisce il Wall Street Journal: “Negativo ai test antidroga da tre anni”

Elon Musk ha smentito le accuse di fare uso di stupefacenti pubblicate negli scorsi giorni dal Wall Street Journal: “Se le droghe mi aiutassero davvero a migliorare la mia produttività, le prenderei sicuramente!”. Così sulla sua piattaforma X il patron di Tesla ha voluto rispondere alle presunte preoccupazioni della dirigenza delle sue aziende rilanciate dal quotidiano finanziario statunitense, che avevano fatto perdere l’1% in borsa alla casa di auto elettriche più nota del mondo.

La risposta del miliardario di origini sudafricane è partita da un utente di X che ha pubblicato un video in cui si mostra un servizio di Rainews24 in cui si dava conto delle accuse del Wall Street Journal: “Mia madre mi ha appena detto che i notiziari italiani ripetono senza sosta che ⁦Elon Musk fa uso di funghi (allucinogeni, ndr), cocaina e ogni sorta di altre droghe. È ora di fargli causa”.

My mother just told me Italian news stations are repeating non-stop that ⁦@elonmusk⁩ is doing mushrooms, cocaine and all sorts of other drugs. Time to sue their asses. pic.twitter.com/fNflgK1Spi

— whatsupfranks (@WhatsupFranks) January 8, 2024