Elezioni Usa 2024, le ultime notizie: Biden parla oggi alla nazione

Donald Trump è il 47° presidente degli Stati Uniti: il tycoon, che tornerà alla Casa Bianca, ha vinto le elezioni sconfiggendo la candidata democratica nonché vicepresidente uscente Kamala Harris, la quale, nella serata di ieri, mercoledì 6 novembre, ha ammesso la sconfitta telefonando al suo avversario e congratulandosi con lui per la vittoria. Nel frattempo, il presidente in carica, Joe Biden, ha fatto sapere che presto incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca, mentre oggi, alle 17 ora italiana, parlerà alla nazione. Di seguito le ultime notizie sul “day after” delle elezioni Usa 2024.

Kamala Harris: “Non abbandono la lotta per la democrazia”

Dopo diverse ore di silenzio, la vicepresidente Usa e candidata democratica ha tenuto il suo discorso presso la Howard University di Washington DC, l’università dove si è laureata. Kamala Harris ha ammesso la sconfitta ringraziando gli elettori “per la fiducia che avete riposto in me”, riconoscendo che non è stato “il risultato che volevamo”.

Harris ha quindi rivelato di aver telefonato a Donald Trump per congratularsi e ammettere la sconfitta: “Gli ho detto che lo aiuteremo nella transizione e che ci impegneremo per una transizione del potere pacifica. Quando perdiamo un’elezione, accettiamo i risultati. Questo principio distingue la democrazia dalla monarchia o dalla tiranni”.

La vicepresidente Usa, poi, ha promesso di non arrendersi e che lei e i Democratici continueranno “la lotta: nelle cabine elettorali, nei tribunali e nelle piazze. Non disperate, è il momento di rimboccarsi le maniche, organizzarsi e mobilitarsi per il bene della libertà e della giustizia e il futuro che sappiamo di poter costruire insieme”.

Tune in to watch Vice President Kamala Harris deliver remarks to America https://t.co/Xv1GJHk37K — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 6, 2024

Presto incontro Trump-Biden, il presidente parla oggi alla nazione

Il presidente Usa Joe Biden, intanto, che ha celebrato “l’integrità, il coraggio e il temperamento” di Kamala Harris dicendosi sicuro che “continuerà a essere una leader che i nostri figli ammireranno per generazioni e che lascerà il segno sul futuro dell’America”, presto incontrerà Donald Trump alla Casa Bianca.

Biden, che ha sentito Trump per congratularsi per la vittoria alle elezioni presidenziali Usa 2024, parlerà oggi, giovedì 7 novembre, alla nazione alle 11 di Washington (le 17 italiane ndr).