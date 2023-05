Recep Tayyip Erdogan è stato riconfermato presidente della Turchia. Il presidente uscente ha vinto le elezioni presidenziali, con il 52,1 per cento delle preferenze, al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu che ha ottenuto il 47,9 per cento dei consensi. Lo dicono i dati della tv di Stato turca Trt, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale turco Ysk, con oltre il 98 per cento delle schede scrutinate. Il leader turco si assicura in questo modo il potere per altri 5 anni, fino al 2028, dopo avere vinto tutte le elezioni dirette per il rinnovo della presidenza in Turchia.

“Con questa vittoria si sono aperte le porte del ‘secolo della Turchia’”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai sostenitori a Istanbul nel discorso in cui ha dichiarato la vittoria nel ballottaggio di oggi delle presidenziali in Turchia. Già ieri, invitando i cittadini ad andare al voto alla vigilia delle elezioni, Erdogan aveva twittato: “Diamo inizio al secolo della Turchia con il nostro voto”. “Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia. Continueremo a lavorare duro”, ha proseguito Erdogan, che ha al fianco la moglie Emine. “Saremo all’altezza della fiducia che ci avete dato”, ha proseguito il presidente rieletto, sottolineando che “l’intero popolo turco è il vincitore di queste elezioni”.