Elezioni europee 2024: dal 6 al 9 giugno tutti al voto

Dal 6 al 9 giugno 2024 i cittadini dei Paesi dell’Unione europea saranno chiamati al voto. A distanza di cinque anni dall’ultima volta, torneremo tutti a votare per eleggere i Membri del Parlamento Europeo, i nostri rappresentanti. Una volta eletti i nostri rappresentati, insieme ai governi dei paesi dell’Unione Europea, avranno il compito di creare e approvare tutte le nuove disposizioni che regolamentano la vita dei cittadini dell’UE in diversi ambiti come il sostegno all’economia, la lotta contro la povertà, al cambiamento climatico nonché le questioni legate alla sicurezza. Insomma, avranno un ruolo importante nella nostra vita quotidiana e futura. Ecco perché partecipare al voto, dire la nostra, sarà fondamentale.

Come funzionano le elezioni

Ma come funzionano le elezioni europee 2024? La gestione delle elezioni spetta a ciascun paese, ma nel farlo devono essere rispettati alcuni principi comuni:

Le elezioni si svolgono durante un periodo di quattro giorni, da giovedì a domenica.

Il numero di deputati eletti da un partito politico è proporzionale al numero di voti che riceve.

I cittadini dell’UE residenti in un altro paese dell’UE possono votare e candidarsi alle elezioni.

Ogni cittadino può votare una sola volta.

Prima di ogni elezione europea, viene fissato il numero di deputati che ogni paese dell’UE può eleggere. Questa decisione si basa sul principio della proporzionalità degressiva. In pratica ogni deputato di un paese più grande rappresenta un maggior numero di cittadini rispetto a un deputato di un paese più piccolo. Il numero minimo di eurodeputati che un paese può eleggere è di 6, mentre il massimo è di 96.

Noi italiani voteremo i nostri politici con le loro relative liste/partiti. Una volta eletti la maggior parte dei deputati al Parlamento europeo sceglierà di aderire a un gruppo politico transnazionale. Inoltre, come è noto, la maggior parte dei partiti nazionali è affiliata ad un partito politico a livello europeo.