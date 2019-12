Elezioni in Algeria, una guida pratica sul voto

Il futuro dell’Algeria passa dalle elezioni di oggi, giovedì 12 dicembre: otto mesi dopo le dimissioni dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, rassegnate a inizio aprile sulla scia delle proteste di piazza, oltre 24 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggerne il successore. Ma il voto nel paese nordafricano, il più grande del continente, viene osteggiato dagli stessi manifestanti. Il motivo: temono che nulla cambierà e che la classe politica che ha governato per decenni rimanga ancora una volta al potere.

Cinque candidati, tutti espressione della solita élite

I candidati sono cinque: Ali Benflis, Abdelmadjid Tebboune, Azzeddine Mihoubi, Abdelkader Bengrina e Abdelaziz Belaid. Tutti, in un modo o nell’altro, sono espressione della classe politica che da tempo governa l’Algeria: i primi due, Benflis e Tebboune, in passato hanno ricoperto l’incarico di primi ministri. Per quasi tre anni (tra 2000 e 2003) Benflis; per pochi mesi Tebboune, che vanta però una lunga carriera da ministro dell’Edilizia abitativa.

Hanno guidato dicasteri algerini anche altri due candidati: Azzedine Mihoubi, attuale ministro della Cultura, e Abdelkader Bengrina, con un passato da ministro del Turismo. Tutti e quattro hanno ricoperto i sopracitati incarichi durante l’era Bouteflika, cioè la lunga presidenza duranta dal 1999 allo scorso aprile.

L’ultimo candidato, Abdelaziz Belaid, è stato a lungo un membro del partito dell’ex presidente (il Fronte di liberazione nazionale, FNL) prima di lasciare lo schieramento e fondare il Fronte El Moustakbal. Già nel 2014 ha corso come candidato presidente, raccogliendo il 3 per cento delle preferenze e venendo sconfitto dal vecchio leader.

L’Hirak e l’esercito, gli altri attori in gioco

Il voto odierno arriva a distanza di 34 settimane dalla data inizialmente prevista per le elezioni presidenziali algerine: originariamente, infatti, si sarebbe dovuto votare il 18 aprile scorso. Per comprendere la portata del malcontento popolare in Algeria, occorre però ancora un po’ più indietro, al 22 febbraio, quando per la prima volta migliaia di persone scesero in strada contro l’annuncio di Bouteflika di volersi candidare al quinto mandato da presidente nonostante l’età avanzata (82 anni da compiere di lì a pochi giorni) e le gravi condizioni di salute.

Dal 22 febbraio, quelle proteste – chiamate ‘Hirak’, ovvero ‘Movimento’ – non si sarebbero mai fermate: per 42 settimane consecutive centinaia di migliaia di persone hanno continuato a protestare scendendo in piazza ogni martedì e venerdì. Contro Bouteflika prima, contro la classe politica nella sua accezione più ampia poi. Nel mirino dei manifestanti, naturalmente, è finito anche l’esercito guidato dal capo di Stato maggiore, e viceministro della Difesa, Ahmed Gaid Salah. Le forze armate, e il suo leader, hanno a più riprese sottolineato la necessità di votare e si sono fortemente opposte all’Hirak e ai manifestanti.

Astensionismo e scontri: il rischio di un presidente non legittimato

Il rischio, già confermato dai primi dati sull’affluenza, è che il voto di oggi in Algeria sia caratterizzato dall’astensionismo: alle 11 del mattino, tre ore dopo l’apertura delle urne, aveva votato meno dell’8 per cento degli aventi diritto. Se ne 2014 votarono meno di 10 milioni di persone (un’affluenza inferiore al 50 per cento), quest’anno il rischio è di stabilire un nuovo record negativo.

Un’eventualità che darebbe al prossimo presidente una scarsa legittimità, spalancando le porte a un futuro ancora più incerto sia dal punto di vista politico che da quello del rispetto dei diritti umani: non più tardi della scorsa settimana, il ministro dell’Interno algerino Salah Eddine Dahmoune definì gli oppositori alle elezioni “traditori, mercenari e gay”. Poche ore più tardi, Amnesty International denunciava l’aggravarsi della repressione delle proteste e l’aumento delle detenzioni arbitrarie. Secondo il Comitato nazionale per la liberazione dei detenuti, un gruppo nato per chiedere il rilascio dei manifestanti fermati per aver preso parte alle proteste, i civili finiti in manette sono circa 300.