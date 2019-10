Ebola, istituita una task force di coordinamento con Rep. Democratica del Congo e nove paesi vicini

Il governo della Repubblica Democratica del Congo e dei nove Paesi vicini hanno deciso di istituire la task force di coordinamento dell’Africa Ebola per intraprendere la cooperazione in risposta al manifestarsi del virus.

Lo riferisce la testata Monitor, aggiungendo che ieri, durante una riunione ministeriale sulla collaborazione transfrontaliera, funzionari e ministri della Sanità hanno deciso che è necessaria una maggiore forza nella pianificazione congiunta delle attività contro Ebola. “Istituire l’AfECT presso il segretariato dell’Unione Africana ad Addis Abeba, in Etiopia, sotto la guida dei nove stati membri con il sostegno dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa CDC), l’OMS e altri partner pertinenti a sostegno della cooperazione e della collaborazione”, recita in parte il comunicato scritto in seguito alla riunione.

Jane Ruth Aceng, ministra della Sanità dell’Uganda, ha affermato che questa task force apporterà un sostegno coordinato ai Paesi colpiti da epidemie. Oltre all’Uganda, tra i nove Stati confinanti con la Repubblica Democratica del Congo ci sono Angola, Burundi, Zambia.

L’epidemia di Ebola è scoppiata nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo lo scorso agosto e ha ucciso oltre 1.800 persone, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità. In passato l’Uganda ha avuto episodi di epidemie di Ebola, tutti relativamente sotto controllo.

Intanto solo alcuni giorni fa è arrivato in Europa il via libera al primo vaccino contro il virus Ebola. Ad autorizzarlo è stato il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia Europea dei Medicinali.

