Ebola, autorizzato in Europa il primo vaccino contro il virus

Ebola, autorizzato in Europa il primo vaccino

È arrivato in Europa il via libera al primo vaccino contro il virus Ebola. Ad autorizzarlo è stato il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia Europea dei Medicinali.

L’Ema ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata nell’UE per Ervebo, il primo vaccino per soggetti di età pari o superiore a 18 anni a rischio di infezione. Lo stesso vaccino è stato utilizzato in Congo in via sperimentale. Sempre in Africa è da poco impiegato, sempre in via sperimentale, anche un secondo vaccino.

Per il direttore esecutivo Ema, Guido Rasi, si tratta di un “un passo importante per alleviare il peso di questa malattia mortale” e “la raccomandazione è il risultato di molti anni di sforzi globali collaborativi per sviluppare nuovi medicinali e vaccini contro l’Ebola”.

Il virus Ebola è diventato un’emergenza mondiale. A luglio scorso l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha deliberato lo stato di emergenza internazionale di salute pubblica.

L’attuale epidemia nella Repubblica Democratica del Congo ha infettato oltre 3mila persone con tassi di mortalità di circa il 67 per cento. Qui, il vaccino Ervebo, prodotto da Merck, viene utilizzato in base a un protocollo di “uso compassionevole” per proteggere le persone a più alto rischio di infezione, come operatori sanitari o persone che sono venute a contatto con pazienti infetti. Di recente il suo utilizzo, in Congo, è stato affiancato da un secondo vaccino, utilizzato sempre in via sperimentale, prodotto dalla Johnson & Johnson.

Lo sviluppo clinico di Ervebo è stato avviato in risposta all’epidemia di Ebola 2014-2016 in collaborazione con istituzioni nazionali internazionali di sanità pubblica. Si tratta di un vaccino vivo attenuato e i dati provenienti da studi clinici e programmi di uso compassionevole hanno dimostrato che protegge contro la malattia dopo una singola dose. Ervebo è stato testato in circa 16mila soggetti coinvolti in numerosi studi clinici in Africa, Europa e Stati Uniti, dimostrandosi sicuro ed efficace.

Il parere dell’Ema verrà ora inviato alla Commissione europea per l’adozione della decisione su un’autorizzazione all’immissione in commercio a livello UE.

Il dg dell’Oms: “Un trionfo per la salute pubblica”

“Questo vaccino ha già salvato molte vite durante l’attuale epidemia di Ebola e la decisione dell’Ema lo aiuterà a salvarne molte altre”, ha dichiarato oggi Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), accogliendo l’annuncio dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema).

Il dg dell’Oms l’ok in Ue al primo vaccino contro il virus Ebola “un trionfo per la salute pubblica e una testimonianza della collaborazione senza precedenti tra decine di esperti in tutto il mondo”.