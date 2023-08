Da due a quattro. Rachel Wright da quando era piccola sognava una relazione poliamorosa, e ora il suo desiderio si è avverato. La 34enne newyorkese è una terapista familiare matrimoniale e proprio durante la scuola di specializzazione ha scoperto di non essere la sola “a volere la varietà”. Così dopo circa sei anni insieme al marito, ha deciso di aprire ad altri la propria relazione.

La coppia, ha raccontato Wright ad Insider, ha così iniziato a cercare potenziali candidati sulle app di appuntamento e tra il 2018 e 2019 hanno iniziato a frequentare diverse persone. In questo periodo Kyle ha anche annunciato il suo coming out come bisessuale: “Ho trovato così tanta gioia nel guardare Kyle sbocciare e mi sentivo sempre più me stessa. È stato così divertente”.

Così durante la pandemia ha conosciuto Yair Lenchner che aveva una relazione aperta con la moglie Ashley Giddens. E ben presto le due donne hanno iniziato a flirtare mentre i due mariti scherzavano tra loro: “Non riuscivamo a smettere di messaggiare”. Dopo un anno e mezzo hanno iniziato a convivere, come una famiglia di quattro persone. Mentre condividevano l’intimità sessuale ed emotiva tutti insieme, i due uomini del quartetto non sono riusciti a legarsi sentimentalmente, ma hanno comunque trascorso del tempo di qualità l’uno con l’altro.

Da qui la decisione di ufficializzare il loro nuovo stato con l’aiuto dell’avvocato che è stato in prima linea per far approvare a livello legale le unioni domestiche multi-partner in tre Paesi americani diversi. E, consultandosi con Adams, il gruppo è arrivato a chiedere il divorzio dai rispettivi partner alla fine del 2022.

Questa però non è una storia a lieto fine. Kyle, l’ormai ex marito di Rachel, ha deciso di abbandonare la convivenza e andare via. I tre superstiti stanno portando avanti la convivenza, e hanno anche dichiarato di avere intenzione di sposarsi e avere dei figli.