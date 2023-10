Morta Dorothy Hoffner: la settimana scorsa si era lanciata col paracadute

È morta a 104 anni Dorothy Hoffner, l’anziana di Chicago divenuta nota in tutto il mondo per essersi lanciata con il paracadute da 4mila metri di altezza appena una settimana fa. “L’età è solo un numero” aveva dichiarato subito dopo la donna, che sognava di entrare nel Guinness dei primati: questo, purtroppo, non sarà possibile poiché il processo di certificazione del record non è stato ancora completato.

La donna aveva anche raccontato di un piccolo imprevisto prima del lancio: “Eravamo a circa un metro e mezzo dall’aereo quando una grande folata di vento, ci ha fatto ribaltare. Credo che abbiamo fatto una capriola ed è stato molto divertente”.

“È davvero una sensazione meravigliosa sentire la terra sotto di sé – aveva aggiunto – Quando ti senti bene, puoi fare queste cose. A volte si ha paura o timore di farlo, ma se ci si sente bene, lo si fa”.

Una volta atterrata allo Skydive Chicago di Ottawa, in Illinois, la centenaria era stata accolta da un grande applauso. “Non sono vecchia, sono solo più grande” aveva dichiarato subito dopo.